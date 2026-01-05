- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
45 (68.18%)
Убыточных трейдов:
21 (31.82%)
Лучший трейд:
41.32 USD
Худший трейд:
-32.60 USD
Общая прибыль:
281.19 USD (7 545 991 pips)
Общий убыток:
-213.64 USD (19 391 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (137.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
137.90 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
98.58%
Макс. загрузка депозита:
1.71%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
32 (48.48%)
Коротких трейдов:
34 (51.52%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
6.25 USD
Средний убыток:
-10.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.60 USD (1)
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
147.88 USD (12.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.34% (147.88 USD)
По эквити:
0.36% (3.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.32 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +137.90 USD
Макс. убыток в серии: -11.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "M4Markets-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
78%
66
68%
99%
1.31
1.02
USD
USD
12%
1:500