Bongkyun Jo

GoldMaster77

Bongkyun Jo
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 7%
M4Markets-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
45 (68.18%)
Убыточных трейдов:
21 (31.82%)
Лучший трейд:
41.32 USD
Худший трейд:
-32.60 USD
Общая прибыль:
281.19 USD (7 545 991 pips)
Общий убыток:
-213.64 USD (19 391 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (137.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
137.90 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
98.58%
Макс. загрузка депозита:
1.71%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
32 (48.48%)
Коротких трейдов:
34 (51.52%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
6.25 USD
Средний убыток:
-10.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.60 USD (1)
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
147.88 USD (12.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.34% (147.88 USD)
По эквити:
0.36% (3.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD- 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD- 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD- 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.32 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +137.90 USD
Макс. убыток в серии: -11.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "M4Markets-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 15:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 14:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 14:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldMaster77
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
1.1K
USD
1
78%
66
68%
99%
1.31
1.02
USD
12%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.