- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
45 (68.18%)
損失トレード:
21 (31.82%)
ベストトレード:
41.32 USD
最悪のトレード:
-32.60 USD
総利益:
281.19 USD (7 545 991 pips)
総損失:
-213.64 USD (19 391 pips)
最大連続の勝ち:
11 (137.90 USD)
最大連続利益:
137.90 USD (11)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
97.10%
最大入金額:
1.71%
最近のトレード:
23 分前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
31 分
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
32 (48.48%)
短いトレード:
34 (51.52%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
6.25 USD
平均損失:
-10.17 USD
最大連続の負け:
3 (-11.35 USD)
最大連続損失:
-32.60 USD (1)
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
147.88 USD (12.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.34% (147.88 USD)
エクイティによる:
0.36% (3.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +41.32 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +137.90 USD
最大連続損失: -11.35 USD
