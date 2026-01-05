シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GoldMaster77
Bongkyun Jo

GoldMaster77

Bongkyun Jo
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 7%
M4Markets-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
45 (68.18%)
損失トレード:
21 (31.82%)
ベストトレード:
41.32 USD
最悪のトレード:
-32.60 USD
総利益:
281.19 USD (7 545 991 pips)
総損失:
-213.64 USD (19 391 pips)
最大連続の勝ち:
11 (137.90 USD)
最大連続利益:
137.90 USD (11)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
97.10%
最大入金額:
1.71%
最近のトレード:
23 分前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
31 分
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
32 (48.48%)
短いトレード:
34 (51.52%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
6.25 USD
平均損失:
-10.17 USD
最大連続の負け:
3 (-11.35 USD)
最大連続損失:
-32.60 USD (1)
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
147.88 USD (12.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.34% (147.88 USD)
エクイティによる:
0.36% (3.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD- 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD- 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD- 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +41.32 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +137.90 USD
最大連続損失: -11.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"M4Markets-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.05 15:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 14:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 14:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
