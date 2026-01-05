信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GoldMaster77
Bongkyun Jo

GoldMaster77

Bongkyun Jo
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 7%
M4Markets-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
66
盈利交易:
45 (68.18%)
亏损交易:
21 (31.82%)
最好交易:
41.32 USD
最差交易:
-32.60 USD
毛利:
281.19 USD (7 545 991 pips)
毛利亏损:
-213.64 USD (19 391 pips)
最大连续赢利:
11 (137.90 USD)
最大连续盈利:
137.90 USD (11)
夏普比率:
0.10
交易活动:
98.58%
最大入金加载:
1.71%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
0.46
长期交易:
32 (48.48%)
短期交易:
34 (51.52%)
利润因子:
1.32
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
6.25 USD
平均损失:
-10.17 USD
最大连续失误:
3 (-11.35 USD)
最大连续亏损:
-32.60 USD (1)
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
147.88 USD (12.34%)
相对跌幅:
结余:
12.34% (147.88 USD)
净值:
0.36% (3.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD- 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD- 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD- 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +41.32 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +137.90 USD
最大连续亏损: -11.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 M4Markets-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.05 15:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 14:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 14:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GoldMaster77
每月30 USD
7%
0
0
USD
1.1K
USD
1
78%
66
68%
99%
1.31
1.02
USD
12%
1:500
