SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldMaster77
Bongkyun Jo

GoldMaster77

Bongkyun Jo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 7%
M4Markets-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
45 (68.18%)
Loss Trade:
21 (31.82%)
Best Trade:
41.32 USD
Worst Trade:
-32.60 USD
Profitto lordo:
281.19 USD (7 545 991 pips)
Perdita lorda:
-213.64 USD (19 391 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (137.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.90 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.58%
Massimo carico di deposito:
1.71%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
32 (48.48%)
Short Trade:
34 (51.52%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
6.25 USD
Perdita media:
-10.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.60 USD (1)
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
147.88 USD (12.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.34% (147.88 USD)
Per equità:
0.36% (3.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD- 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD- 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD- 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.32 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +137.90 USD
Massima perdita consecutiva: -11.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "M4Markets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.05 15:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 14:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 14:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldMaster77
30USD al mese
7%
0
0
USD
1.1K
USD
1
78%
66
68%
99%
1.31
1.02
USD
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.