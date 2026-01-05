- 자본
- 축소
트레이드:
239
이익 거래:
153 (64.01%)
손실 거래:
86 (35.98%)
최고의 거래:
117.27 USD
최악의 거래:
-81.69 USD
총 수익:
1 844.76 USD (25 553 377 pips)
총 손실:
-1 698.82 USD (112 502 pips)
연속 최대 이익:
28 (594.52 USD)
연속 최대 이익:
594.52 USD (28)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
99.60%
최대 입금량:
15.83%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
144
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.26
롱(주식매수):
125 (52.30%)
숏(주식차입매도):
114 (47.70%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
12.06 USD
평균 손실:
-19.75 USD
연속 최대 손실:
5 (-393.90 USD)
연속 최대 손실:
-393.90 USD (5)
월별 성장률:
14.59%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.69 USD
최대한의:
557.43 USD (33.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.35% (557.43 USD)
자본금별:
17.41% (187.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-
|-317
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-
|-5.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +117.27 USD
최악의 거래: -82 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +594.52 USD
연속 최대 손실: -393.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "M4Markets-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
15%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
94%
239
64%
100%
1.08
0.61
USD
USD
33%
1:500