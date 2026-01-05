- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
45 (68.18%)
Negociações com perda:
21 (31.82%)
Melhor negociação:
41.32 USD
Pior negociação:
-32.60 USD
Lucro bruto:
281.19 USD (7 545 991 pips)
Perda bruta:
-213.64 USD (19 391 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (137.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
137.90 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
97.10%
Depósito máximo carregado:
1.71%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
31 minutos
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
32 (48.48%)
Negociações curtas:
34 (51.52%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
6.25 USD
Perda média:
-10.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-11.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.60 USD (1)
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
147.88 USD (12.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.34% (147.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.36% (3.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +41.32 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +137.90 USD
Máxima perda consecutiva: -11.35 USD
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
81%
66
68%
97%
1.31
1.02
USD
USD
12%
1:500