Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
4 (44.44%)
Убыточных трейдов:
5 (55.56%)
Лучший трейд:
151.85 USD
Худший трейд:
-57.70 USD
Общая прибыль:
297.90 USD (5 957 pips)
Общий убыток:
-265.20 USD (5 300 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (146.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
151.85 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
38.39%
Макс. загрузка депозита:
0.91%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
6 (66.67%)
Коротких трейдов:
3 (33.33%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
3.63 USD
Средняя прибыль:
74.48 USD
Средний убыток:
-53.04 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-153.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-153.85 USD (3)
Прирост в месяц:
0.65%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
65.50 USD
Максимальная:
153.85 USD (3.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.02% (153.85 USD)
По эквити:
0.95% (46.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxp
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.vxp
|33
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.vxp
|657
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
