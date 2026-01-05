- 成长
交易:
9
盈利交易:
4 (44.44%)
亏损交易:
5 (55.56%)
最好交易:
151.85 USD
最差交易:
-57.70 USD
毛利:
297.90 USD (5 957 pips)
毛利亏损:
-265.20 USD (5 300 pips)
最大连续赢利:
3 (146.05 USD)
最大连续盈利:
151.85 USD (1)
夏普比率:
0.05
交易活动:
38.39%
最大入金加载:
0.91%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.21
长期交易:
6 (66.67%)
短期交易:
3 (33.33%)
利润因子:
1.12
预期回报:
3.63 USD
平均利润:
74.48 USD
平均损失:
-53.04 USD
最大连续失误:
3 (-153.85 USD)
最大连续亏损:
-153.85 USD (3)
每月增长:
0.65%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
65.50 USD
最大值:
153.85 USD (3.02%)
相对跌幅:
结余:
3.02% (153.85 USD)
净值:
0.95% (46.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxp
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.vxp
|33
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.vxp
|657
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
