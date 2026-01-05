- 자본
트레이드:
9
이익 거래:
4 (44.44%)
손실 거래:
5 (55.56%)
최고의 거래:
151.85 USD
최악의 거래:
-57.70 USD
총 수익:
297.90 USD (5 957 pips)
총 손실:
-265.20 USD (5 300 pips)
연속 최대 이익:
3 (146.05 USD)
연속 최대 이익:
151.85 USD (1)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
40.64%
최대 입금량:
0.91%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.21
롱(주식매수):
6 (66.67%)
숏(주식차입매도):
3 (33.33%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
3.63 USD
평균 이익:
74.48 USD
평균 손실:
-53.04 USD
연속 최대 손실:
3 (-153.85 USD)
연속 최대 손실:
-153.85 USD (3)
월별 성장률:
0.65%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
65.50 USD
최대한의:
153.85 USD (3.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.02% (153.85 USD)
자본금별:
0.95% (46.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxp
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.vxp
|33
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.vxp
|657
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +151.85 USD
최악의 거래: -58 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +146.05 USD
연속 최대 손실: -153.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValetaxIntl-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
0%
9
44%
41%
1.12
3.63
USD
USD
3%
1:500