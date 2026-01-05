- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
4 (44.44%)
損失トレード:
5 (55.56%)
ベストトレード:
151.85 USD
最悪のトレード:
-57.70 USD
総利益:
297.90 USD (5 957 pips)
総損失:
-265.20 USD (5 300 pips)
最大連続の勝ち:
3 (146.05 USD)
最大連続利益:
151.85 USD (1)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
38.39%
最大入金額:
0.91%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.21
長いトレード:
6 (66.67%)
短いトレード:
3 (33.33%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
3.63 USD
平均利益:
74.48 USD
平均損失:
-53.04 USD
最大連続の負け:
3 (-153.85 USD)
最大連続損失:
-153.85 USD (3)
月間成長:
0.65%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.50 USD
最大の:
153.85 USD (3.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.02% (153.85 USD)
エクイティによる:
0.95% (46.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxp
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.vxp
|33
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.vxp
|657
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
