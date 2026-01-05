- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
4 (44.44%)
Negociações com perda:
5 (55.56%)
Melhor negociação:
151.85 USD
Pior negociação:
-57.70 USD
Lucro bruto:
297.90 USD (5 957 pips)
Perda bruta:
-265.20 USD (5 300 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (146.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
151.85 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
38.39%
Depósito máximo carregado:
0.91%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.21
Negociações longas:
6 (66.67%)
Negociações curtas:
3 (33.33%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
3.63 USD
Lucro médio:
74.48 USD
Perda média:
-53.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-153.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-153.85 USD (3)
Crescimento mensal:
0.65%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
65.50 USD
Máximo:
153.85 USD (3.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.02% (153.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.95% (46.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxp
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.vxp
|33
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.vxp
|657
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +151.85 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +146.05 USD
Máxima perda consecutiva: -153.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValetaxIntl-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
0%
9
44%
38%
1.12
3.63
USD
USD
3%
1:500