- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
123.90 USD
Худший трейд:
-101.55 USD
Общая прибыль:
321.66 USD (7 419 pips)
Общий убыток:
-403.00 USD (8 059 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (107.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
123.90 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
34.73%
Макс. загрузка депозита:
1.56%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
6 (75.00%)
Коротких трейдов:
2 (25.00%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-10.17 USD
Средняя прибыль:
80.42 USD
Средний убыток:
-100.75 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-301.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-301.45 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
189.10 USD
Максимальная:
313.00 USD (10.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.04% (313.00 USD)
По эквити:
2.71% (84.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|8
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|-81
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|-640
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
1
100%
8
50%
35%
0.79
-10.17
USD
USD
10%
1:500