信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Akun Pak Surya
Hendra Slamet Purnomo

Akun Pak Surya

Hendra Slamet Purnomo
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2026 -3%
HFMarketsGlobal-Live8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
123.90 USD
最差交易:
-101.55 USD
毛利:
321.66 USD (7 419 pips)
毛利亏损:
-403.00 USD (8 059 pips)
最大连续赢利:
2 (107.76 USD)
最大连续盈利:
123.90 USD (1)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
34.73%
最大入金加载:
1.56%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.26
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-10.17 USD
平均利润:
80.42 USD
平均损失:
-100.75 USD
最大连续失误:
3 (-301.45 USD)
最大连续亏损:
-301.45 USD (3)
每月增长:
-2.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
189.10 USD
最大值:
313.00 USD (10.04%)
相对跌幅:
结余:
10.04% (313.00 USD)
净值:
2.71% (84.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDr 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDr -81
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDr -640
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +123.90 USD
最差交易: -102 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +107.76 USD
最大连续亏损: -301.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.09 07:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 12:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 09:00
Share of trading days is too low
2026.01.05 09:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 16:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 16:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 16:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
