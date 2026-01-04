- 成长
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
123.90 USD
最差交易:
-101.55 USD
毛利:
321.66 USD (7 419 pips)
毛利亏损:
-403.00 USD (8 059 pips)
最大连续赢利:
2 (107.76 USD)
最大连续盈利:
123.90 USD (1)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
34.73%
最大入金加载:
1.56%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.26
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-10.17 USD
平均利润:
80.42 USD
平均损失:
-100.75 USD
最大连续失误:
3 (-301.45 USD)
最大连续亏损:
-301.45 USD (3)
每月增长:
-2.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
189.10 USD
最大值:
313.00 USD (10.04%)
相对跌幅:
结余:
10.04% (313.00 USD)
净值:
2.71% (84.45 USD)
|XAUUSDr
|8
|XAUUSDr
|-81
|XAUUSDr
|-640
