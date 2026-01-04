- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
5 (55.55%)
손실 거래:
4 (44.44%)
최고의 거래:
123.90 USD
최악의 거래:
-101.55 USD
총 수익:
435.96 USD (9 705 pips)
총 손실:
-403.00 USD (8 059 pips)
연속 최대 이익:
3 (222.06 USD)
연속 최대 이익:
222.06 USD (3)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
37.15%
최대 입금량:
1.57%
최근 거래:
1 분 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
7 (77.78%)
숏(주식차입매도):
2 (22.22%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
3.66 USD
평균 이익:
87.19 USD
평균 손실:
-100.75 USD
연속 최대 손실:
3 (-301.45 USD)
연속 최대 손실:
-301.45 USD (3)
월별 성장률:
1.10%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
189.10 USD
최대한의:
313.00 USD (10.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.04% (313.00 USD)
자본금별:
2.71% (84.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|33
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +123.90 USD
최악의 거래: -102 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +222.06 USD
연속 최대 손실: -301.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
