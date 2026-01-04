シグナルセクション
Hendra Slamet Purnomo

Akun Pak Surya

Hendra Slamet Purnomo
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -3%
HFMarketsGlobal-Live8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
4 (50.00%)
損失トレード:
4 (50.00%)
ベストトレード:
123.90 USD
最悪のトレード:
-101.55 USD
総利益:
321.66 USD (7 419 pips)
総損失:
-403.00 USD (8 059 pips)
最大連続の勝ち:
2 (107.76 USD)
最大連続利益:
123.90 USD (1)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
34.73%
最大入金額:
1.56%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-10.17 USD
平均利益:
80.42 USD
平均損失:
-100.75 USD
最大連続の負け:
3 (-301.45 USD)
最大連続損失:
-301.45 USD (3)
月間成長:
-2.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
189.10 USD
最大の:
313.00 USD (10.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.04% (313.00 USD)
エクイティによる:
2.71% (84.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDr 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDr -81
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDr -640
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +123.90 USD
最悪のトレード: -102 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +107.76 USD
最大連続損失: -301.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.09 07:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 12:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 09:00
Share of trading days is too low
2026.01.05 09:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 16:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 16:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 16:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
