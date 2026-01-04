- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
4 (50.00%)
損失トレード:
4 (50.00%)
ベストトレード:
123.90 USD
最悪のトレード:
-101.55 USD
総利益:
321.66 USD (7 419 pips)
総損失:
-403.00 USD (8 059 pips)
最大連続の勝ち:
2 (107.76 USD)
最大連続利益:
123.90 USD (1)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
34.73%
最大入金額:
1.56%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-10.17 USD
平均利益:
80.42 USD
平均損失:
-100.75 USD
最大連続の負け:
3 (-301.45 USD)
最大連続損失:
-301.45 USD (3)
月間成長:
-2.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
189.10 USD
最大の:
313.00 USD (10.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.04% (313.00 USD)
エクイティによる:
2.71% (84.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|-81
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|-640
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
