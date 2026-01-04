- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
4 (50.00%)
Negociações com perda:
4 (50.00%)
Melhor negociação:
123.90 USD
Pior negociação:
-101.55 USD
Lucro bruto:
321.66 USD (7 419 pips)
Perda bruta:
-403.00 USD (8 059 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (107.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
123.90 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
34.73%
Depósito máximo carregado:
1.56%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-10.17 USD
Lucro médio:
80.42 USD
Perda média:
-100.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-301.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-301.45 USD (3)
Crescimento mensal:
-2.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
189.10 USD
Máximo:
313.00 USD (10.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.04% (313.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.71% (84.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDr
|-81
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDr
|-640
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +123.90 USD
Pior negociação: -102 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +107.76 USD
Máxima perda consecutiva: -301.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
1
100%
8
50%
35%
0.79
-10.17
USD
USD
10%
1:500