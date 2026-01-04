SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Akun Pak Surya
Hendra Slamet Purnomo

Akun Pak Surya

Hendra Slamet Purnomo
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2026 -3%
HFMarketsGlobal-Live8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
4 (50.00%)
Negociações com perda:
4 (50.00%)
Melhor negociação:
123.90 USD
Pior negociação:
-101.55 USD
Lucro bruto:
321.66 USD (7 419 pips)
Perda bruta:
-403.00 USD (8 059 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (107.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
123.90 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
34.73%
Depósito máximo carregado:
1.56%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-10.17 USD
Lucro médio:
80.42 USD
Perda média:
-100.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-301.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-301.45 USD (3)
Crescimento mensal:
-2.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
189.10 USD
Máximo:
313.00 USD (10.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.04% (313.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.71% (84.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDr 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDr -81
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDr -640
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +123.90 USD
Pior negociação: -102 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +107.76 USD
Máxima perda consecutiva: -301.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.09 07:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 12:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 09:00
Share of trading days is too low
2026.01.05 09:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 16:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 16:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 16:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Akun Pak Surya
300 USD por mês
-3%
0
0
USD
2.9K
USD
1
100%
8
50%
35%
0.79
-10.17
USD
10%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.