Hendra Slamet Purnomo

Akun Pak Surya

Hendra Slamet Purnomo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2026 -3%
HFMarketsGlobal-Live8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
123.90 USD
Worst Trade:
-101.55 USD
Profitto lordo:
321.66 USD (7 419 pips)
Perdita lorda:
-403.00 USD (8 059 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (107.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.90 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
34.73%
Massimo carico di deposito:
1.56%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-10.17 USD
Profitto medio:
80.42 USD
Perdita media:
-100.75 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-301.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-301.45 USD (3)
Crescita mensile:
-2.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
189.10 USD
Massimale:
313.00 USD (10.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.04% (313.00 USD)
Per equità:
2.71% (84.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr -81
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr -640
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +123.90 USD
Worst Trade: -102 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +107.76 USD
Massima perdita consecutiva: -301.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.09 07:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 12:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 09:00
Share of trading days is too low
2026.01.05 09:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.04 16:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 16:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.04 16:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 16:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
