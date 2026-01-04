- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
1 (20.00%)
Убыточных трейдов:
4 (80.00%)
Лучший трейд:
173.40 USD
Худший трейд:
-79.40 USD
Общая прибыль:
173.40 USD (17 339 pips)
Общий убыток:
-113.28 USD (4 181 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (173.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.40 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
5.37%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
2 (40.00%)
Коротких трейдов:
3 (60.00%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
12.02 USD
Средняя прибыль:
173.40 USD
Средний убыток:
-28.32 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-82.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.11 USD (2)
Прирост в месяц:
60.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.11 USD
Максимальная:
82.11 USD (82.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +173.40 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +173.40 USD
Макс. убыток в серии: -82.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
-
0.01 lot = $1,000
-
0.10 lot = $10,000
-
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
-
Risk always remains proportional
-
No emotional over-trading
-
Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
Нет отзывов