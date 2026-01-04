СигналыРазделы
Emmanuel Enenche

Gold FXKing

Emmanuel Enenche
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
HFMarketsGlobal-Live10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
1 (20.00%)
Убыточных трейдов:
4 (80.00%)
Лучший трейд:
173.40 USD
Худший трейд:
-79.40 USD
Общая прибыль:
173.40 USD (17 339 pips)
Общий убыток:
-113.28 USD (4 181 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (173.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.40 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
5.37%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
2 (40.00%)
Коротких трейдов:
3 (60.00%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
12.02 USD
Средняя прибыль:
173.40 USD
Средний убыток:
-28.32 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-82.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.11 USD (2)
Прирост в месяц:
60.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.11 USD
Максимальная:
82.11 USD (82.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 60
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +173.40 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +173.40 USD
Макс. убыток в серии: -82.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful

 Perfect Linear Scaling

My structure is simple, clean, and mathematical:

  • 0.01 lot = $1,000

  • 0.10 lot = $10,000

  • 1.00 lot = $100,000

This 1:100,000 linear scaling ensures that:

  •  Risk always remains proportional

  •  No emotional over-trading

  •  Seamless transition from small → large capital

I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline


Нет отзывов
2026.01.04 09:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.04 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
