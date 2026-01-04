SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold FXKing
Gold FXKing

2 semanas
0 / 0 USD
0%
HFMarketsGlobal-Live10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
1 (20.00%)
Negociações com perda:
4 (80.00%)
Melhor negociação:
173.40 USD
Pior negociação:
-79.40 USD
Lucro bruto:
173.40 USD (17 339 pips)
Perda bruta:
-113.28 USD (4 181 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (173.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
173.40 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
5.37%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
2 (40.00%)
Negociações curtas:
3 (60.00%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
12.02 USD
Lucro médio:
173.40 USD
Perda média:
-28.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-82.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.11 USD (2)
Crescimento mensal:
60.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
82.11 USD
Máximo:
82.11 USD (82.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDr 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDr 60
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDr 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +173.40 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +173.40 USD
Máxima perda consecutiva: -82.11 USD

Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful

 Perfect Linear Scaling

My structure is simple, clean, and mathematical:

  • 0.01 lot = $1,000

  • 0.10 lot = $10,000

  • 1.00 lot = $100,000

This 1:100,000 linear scaling ensures that:

  •  Risk always remains proportional

  •  No emotional over-trading

  •  Seamless transition from small → large capital

I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline


2026.01.04 09:41
