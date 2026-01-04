- Crescimento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
1 (20.00%)
Negociações com perda:
4 (80.00%)
Melhor negociação:
173.40 USD
Pior negociação:
-79.40 USD
Lucro bruto:
173.40 USD (17 339 pips)
Perda bruta:
-113.28 USD (4 181 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (173.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
173.40 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
5.37%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
2 (40.00%)
Negociações curtas:
3 (60.00%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
12.02 USD
Lucro médio:
173.40 USD
Perda média:
-28.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-82.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.11 USD (2)
Crescimento mensal:
60.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
82.11 USD
Máximo:
82.11 USD (82.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDr
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDr
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +173.40 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +173.40 USD
Máxima perda consecutiva: -82.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
-
0.01 lot = $1,000
-
0.10 lot = $10,000
-
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
-
Risk always remains proportional
-
No emotional over-trading
-
Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
