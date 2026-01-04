- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5
盈利交易:
1 (20.00%)
亏损交易:
4 (80.00%)
最好交易:
173.40 USD
最差交易:
-79.40 USD
毛利:
173.40 USD (17 339 pips)
毛利亏损:
-113.28 USD (4 181 pips)
最大连续赢利:
1 (173.40 USD)
最大连续盈利:
173.40 USD (1)
夏普比率:
0.44
交易活动:
n/a
最大入金加载:
5.37%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.73
长期交易:
2 (40.00%)
短期交易:
3 (60.00%)
利润因子:
1.53
预期回报:
12.02 USD
平均利润:
173.40 USD
平均损失:
-28.32 USD
最大连续失误:
2 (-82.11 USD)
最大连续亏损:
-82.11 USD (2)
每月增长:
60.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
82.11 USD
最大值:
82.11 USD (82.11%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
-
0.01 lot = $1,000
-
0.10 lot = $10,000
-
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
-
Risk always remains proportional
-
No emotional over-trading
-
Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
