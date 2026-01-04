- Wachstum
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
1 (20.00%)
Verlusttrades:
4 (80.00%)
Bester Trade:
173.40 USD
Schlechtester Trade:
-79.40 USD
Bruttoprofit:
173.40 USD (17 339 pips)
Bruttoverlust:
-113.28 USD (4 181 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (173.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
173.40 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
5.37%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
2 (40.00%)
Short-Positionen:
3 (60.00%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
12.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
173.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-82.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-82.11 USD (2)
Wachstum pro Monat :
60.12%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
82.11 USD
Maximaler:
82.11 USD (82.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDr
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDr
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +173.40 USD
Schlechtester Trade: -79 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +173.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.11 USD
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
-
0.01 lot = $1,000
-
0.10 lot = $10,000
-
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
-
Risk always remains proportional
-
No emotional over-trading
-
Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
