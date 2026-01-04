- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
1 (20.00%)
損失トレード:
4 (80.00%)
ベストトレード:
173.40 USD
最悪のトレード:
-79.40 USD
総利益:
173.40 USD (17 339 pips)
総損失:
-113.28 USD (4 181 pips)
最大連続の勝ち:
1 (173.40 USD)
最大連続利益:
173.40 USD (1)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
5.37%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
2 (40.00%)
短いトレード:
3 (60.00%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
12.02 USD
平均利益:
173.40 USD
平均損失:
-28.32 USD
最大連続の負け:
2 (-82.11 USD)
最大連続損失:
-82.11 USD (2)
月間成長:
60.12%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
82.11 USD
最大の:
82.11 USD (82.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
シンボル
ディール
Sell
Buy
XAUUSDr
5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
シンボル
総利益, USD
Loss, USD
利益, USD
XAUUSDr
60
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル
総利益, pips
Loss, pips
利益, pips
XAUUSDr
13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +173.40 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +173.40 USD
最大連続損失: -82.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
-
0.01 lot = $1,000
-
0.10 lot = $10,000
-
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
-
Risk always remains proportional
-
No emotional over-trading
-
Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
