- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
9 (64.28%)
Убыточных трейдов:
5 (35.71%)
Лучший трейд:
4 700.00 USD
Худший трейд:
-580.00 USD
Общая прибыль:
11 405.35 USD (26 630 pips)
Общий убыток:
-1 938.00 USD (2 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (821.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 468.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
76.81%
Макс. загрузка депозита:
49.18%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
9.22
Длинных трейдов:
11 (78.57%)
Коротких трейдов:
3 (21.43%)
Профит фактор:
5.89
Мат. ожидание:
676.24 USD
Средняя прибыль:
1 267.26 USD
Средний убыток:
-387.60 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 027.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 027.00 USD (2)
Прирост в месяц:
18.93%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 027.00 USD
Максимальная:
1 027.00 USD (2.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.05% (1 027.00 USD)
По эквити:
2.37% (1 162.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDi
|13
|BTCUSDi
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDi
|4.8K
|BTCUSDi
|4.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDi
|283
|BTCUSDi
|24K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 700.00 USD
Худший трейд: -580 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +821.35 USD
Макс. убыток в серии: -1 027.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
59K
USD
USD
1
0%
14
64%
77%
5.88
676.24
USD
USD
2%
1:200