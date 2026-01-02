- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
8 (61.53%)
Transacciones Irrentables:
5 (38.46%)
Mejor transacción:
4 421.00 USD
Peor transacción:
-580.00 USD
Beneficio Bruto:
6 705.35 USD (3 130 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 938.00 USD (2 847 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (821.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 116.00 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
65.83%
Carga máxima del depósito:
49.18%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
4.64
Transacciones Largas:
10 (76.92%)
Transacciones Cortas:
3 (23.08%)
Factor de Beneficio:
3.46
Beneficio Esperado:
366.72 USD
Beneficio medio:
838.17 USD
Pérdidas medias:
-387.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1 027.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 027.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
9.53%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 027.00 USD
Máxima:
1 027.00 USD (2.05%)
Reducción relativa:
De balance:
2.05% (1 027.00 USD)
De fondos:
2.37% (1 162.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLDi
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLDi
|4.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLDi
|283
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4 421.00 USD
Peor transacción: -580 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +821.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 027.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
‼️‼️‼️FORTUNA FX CLUB‼️‼️‼️
Untuk yang ingin bergabung dengan cara mendapatkan signal dan technical profit yang lebih banyak, SILAHKAN bergabung dengan FORTUNA FX CLUB VVIP untuk menghasilkan profit yang lebih tepat di tiap harinya.
BENEFIT yang di dapat di antaranya:
👇🏻
👇🏻
💥💥💥FASILITAS VVIP💥💥💥
💥SIGNAL TRADING
💥MAPPING SETIAP HARI
💥STRATEGI TRADING (TIME TRADING DAN MEMBACA NEWS)
💥TRADE BARENG
💥MONEY MANAGEMENT
💥KONSULTASI LIFETIME
💥DAN ILMU PENGALAMAN TRADING
💥 INDIKATOR FORTUNA DENGAN ACCURACY 90% PROFIT
Cara Gabung VIP GRATIS DI BAWAH INI 👇👇👇👇
Wajib daftar Akun Baru Di Broker Market4you dengan link di bawah ini 👇👇👇:
‼️ FORTUNAFXCLUB.COM ‼️
Lalu deposit Minimal 100$
CARA DAFTAR DI MARKET4YOU dari Daftar,Verifikasi,Deposit,Login MT5 caranya ada di link bawah ini 👇👇👇
•TIDAK MENERIMA JOKI AKUN
•TITIP DANA
•INVESTASI
DM Ke Admin di bawah ini
Admin 1 : @Fortunafxclub
Admin 2 : @Ijatfortuna
Admin yg Asli hanya yg di atas 👆
‼️‼️WARNING ‼️‼️
TRADING MEMILIKI RESIKO YANG SANGAT TINGGI , JANGAN COBA COBA TRADING JIKA BELUM PAHAM , DAN HARUS UMUR 20+
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
10%
0
0
USD
USD
55K
USD
USD
1
0%
13
61%
66%
3.45
366.72
USD
USD
2%
1:200