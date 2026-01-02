- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
9 (64.28%)
亏损交易:
5 (35.71%)
最好交易:
4 700.00 USD
最差交易:
-580.00 USD
毛利:
11 405.35 USD (26 630 pips)
毛利亏损:
-1 938.00 USD (2 847 pips)
最大连续赢利:
4 (821.35 USD)
最大连续盈利:
5 468.00 USD (2)
夏普比率:
0.41
交易活动:
76.81%
最大入金加载:
49.18%
最近交易:
31 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
9.22
长期交易:
11 (78.57%)
短期交易:
3 (21.43%)
利润因子:
5.89
预期回报:
676.24 USD
平均利润:
1 267.26 USD
平均损失:
-387.60 USD
最大连续失误:
2 (-1 027.00 USD)
最大连续亏损:
-1 027.00 USD (2)
每月增长:
18.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 027.00 USD
最大值:
1 027.00 USD (2.05%)
相对跌幅:
结余:
2.05% (1 027.00 USD)
净值:
2.37% (1 162.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDi
|13
|BTCUSDi
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDi
|4.8K
|BTCUSDi
|4.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDi
|283
|BTCUSDi
|24K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 700.00 USD
最差交易: -580 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +821.35 USD
最大连续亏损: -1 027.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobalTrade-Classic 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
‼️‼️‼️FORTUNA FX CLUB‼️‼️‼️
Untuk yang ingin bergabung dengan cara mendapatkan signal dan technical profit yang lebih banyak, SILAHKAN bergabung dengan FORTUNA FX CLUB VVIP untuk menghasilkan profit yang lebih tepat di tiap harinya.
BENEFIT yang di dapat di antaranya:
👇🏻
👇🏻
💥💥💥FASILITAS VVIP💥💥💥
💥SIGNAL TRADING
💥MAPPING SETIAP HARI
💥STRATEGI TRADING (TIME TRADING DAN MEMBACA NEWS)
💥TRADE BARENG
💥MONEY MANAGEMENT
💥KONSULTASI LIFETIME
💥DAN ILMU PENGALAMAN TRADING
💥 INDIKATOR FORTUNA DENGAN ACCURACY 90% PROFIT
Cara Gabung VIP GRATIS DI BAWAH INI 👇👇👇👇
Wajib daftar Akun Baru Di Broker Market4you dengan link di bawah ini 👇👇👇:
‼️ FORTUNAFXCLUB.COM ‼️
Lalu deposit Minimal 100$
CARA DAFTAR DI MARKET4YOU dari Daftar,Verifikasi,Deposit,Login MT5 caranya ada di link bawah ini 👇👇👇
•TIDAK MENERIMA JOKI AKUN
•TITIP DANA
•INVESTASI
DM Ke Admin di bawah ini
Admin 1 : @Fortunafxclub
Admin 2 : @Ijatfortuna
Admin yg Asli hanya yg di atas 👆
‼️‼️WARNING ‼️‼️
TRADING MEMILIKI RESIKO YANG SANGAT TINGGI , JANGAN COBA COBA TRADING JIKA BELUM PAHAM , DAN HARUS UMUR 20+
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
59K
USD
USD
1
0%
14
64%
77%
5.88
676.24
USD
USD
2%
1:200