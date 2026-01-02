- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
9 (64.28%)
Verlusttrades:
5 (35.71%)
Bester Trade:
4 700.00 USD
Schlechtester Trade:
-580.00 USD
Bruttoprofit:
11 405.35 USD (26 630 pips)
Bruttoverlust:
-1 938.00 USD (2 847 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (821.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 468.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
76.81%
Max deposit load:
49.18%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
9.22
Long-Positionen:
11 (78.57%)
Short-Positionen:
3 (21.43%)
Profit-Faktor:
5.89
Mathematische Gewinnerwartung:
676.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 267.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-387.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1 027.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 027.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
18.93%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 027.00 USD
Maximaler:
1 027.00 USD (2.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.05% (1 027.00 USD)
Kapital:
2.37% (1 162.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLDi
|13
|BTCUSDi
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLDi
|4.8K
|BTCUSDi
|4.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLDi
|283
|BTCUSDi
|24K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 700.00 USD
Schlechtester Trade: -580 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +821.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 027.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EGlobalTrade-Classic" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
