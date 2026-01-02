シグナルセクション
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 19%
EGlobalTrade-Classic
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
9 (64.28%)
損失トレード:
5 (35.71%)
ベストトレード:
4 700.00 USD
最悪のトレード:
-580.00 USD
総利益:
11 405.35 USD (26 630 pips)
総損失:
-1 938.00 USD (2 847 pips)
最大連続の勝ち:
4 (821.35 USD)
最大連続利益:
5 468.00 USD (2)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
76.81%
最大入金額:
49.18%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
9.22
長いトレード:
11 (78.57%)
短いトレード:
3 (21.43%)
プロフィットファクター:
5.89
期待されたペイオフ:
676.24 USD
平均利益:
1 267.26 USD
平均損失:
-387.60 USD
最大連続の負け:
2 (-1 027.00 USD)
最大連続損失:
-1 027.00 USD (2)
月間成長:
18.93%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 027.00 USD
最大の:
1 027.00 USD (2.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.05% (1 027.00 USD)
エクイティによる:
2.37% (1 162.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDi 13
BTCUSDi 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDi 4.8K
BTCUSDi 4.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDi 283
BTCUSDi 24K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 700.00 USD
最悪のトレード: -580 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +821.35 USD
最大連続損失: -1 027.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

‼️‼️‼️FORTUNA FX CLUB‼️‼️‼️

Untuk yang ingin bergabung dengan cara mendapatkan signal dan technical profit yang lebih banyak, SILAHKAN bergabung dengan FORTUNA FX CLUB VVIP untuk menghasilkan profit yang lebih tepat di tiap harinya. 

BENEFIT yang di dapat di antaranya:
                       👇🏻
                       👇🏻
💥💥💥FASILITAS VVIP💥💥💥

💥SIGNAL TRADING
💥MAPPING SETIAP HARI
💥STRATEGI TRADING (TIME TRADING DAN MEMBACA NEWS) 
💥TRADE BARENG
💥MONEY MANAGEMENT
💥KONSULTASI LIFETIME
💥DAN ILMU PENGALAMAN TRADING
💥 INDIKATOR FORTUNA DENGAN ACCURACY 90% PROFIT 

Cara Gabung VIP GRATIS DI BAWAH INI 👇👇👇👇

 Wajib daftar Akun Baru Di Broker Market4you dengan link di bawah ini 👇👇👇:

‼️ FORTUNAFXCLUB.COM ‼️

Lalu deposit Minimal 100$

CARA DAFTAR DI MARKET4YOU dari Daftar,Verifikasi,Deposit,Login MT5 caranya ada di link bawah ini 👇👇👇


•TIDAK MENERIMA JOKI AKUN
•TITIP DANA
•INVESTASI

DM Ke Admin di bawah ini 

Admin  1 : @Fortunafxclub
Admin 2 : @Ijatfortuna


Admin yg Asli hanya yg di atas 👆


‼️‼️WARNING ‼️‼️ 
TRADING MEMILIKI RESIKO YANG SANGAT TINGGI , JANGAN COBA COBA TRADING JIKA BELUM PAHAM , DAN HARUS UMUR 20+
レビューなし
2026.01.02 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
