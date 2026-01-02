- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
3 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
11.05 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
19.47 USD (194 650 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
3 (19.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.47 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
1.40
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.92%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
2 (66.67%)
Коротких трейдов:
1 (33.33%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
6.49 USD
Средняя прибыль:
6.49 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|195K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
Tickmill-Live
|21.50 × 12248
