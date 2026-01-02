- 자본
- 축소
트레이드:
51
이익 거래:
48 (94.11%)
손실 거래:
3 (5.88%)
최고의 거래:
11.05 USD
최악의 거래:
-150.87 USD
총 수익:
138.16 USD (1 369 904 pips)
총 손실:
-153.77 USD (44 086 pips)
연속 최대 이익:
20 (65.31 USD)
연속 최대 이익:
65.31 USD (20)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
74.13%
최대 입금량:
71.07%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
-0.10
롱(주식매수):
36 (70.59%)
숏(주식차입매도):
15 (29.41%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.31 USD
평균 이익:
2.88 USD
평균 손실:
-51.26 USD
연속 최대 손실:
1 (-150.87 USD)
연속 최대 손실:
-150.87 USD (1)
월별 성장률:
-15.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.11 USD
최대한의:
150.87 USD (66.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.53% (150.87 USD)
자본금별:
68.28% (154.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|48
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|134
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|-151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|1.3M
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|59
|XAUUSD
|-15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.05 USD
최악의 거래: -151 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +65.31 USD
연속 최대 손실: -150.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.71 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 174
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-16%
0
0
USD
USD
84
USD
USD
2
0%
51
94%
74%
0.89
-0.31
USD
USD
68%
1:100