- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
11 (91.66%)
亏损交易:
1 (8.33%)
最好交易:
11.05 USD
最差交易:
-2.12 USD
毛利:
37.38 USD (363 104 pips)
毛利亏损:
-2.12 USD (21 150 pips)
最大连续赢利:
11 (37.38 USD)
最大连续盈利:
37.38 USD (11)
夏普比率:
0.77
交易活动:
170.28%
最大入金加载:
21.23%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
4 小时
采收率:
16.63
长期交易:
11 (91.67%)
短期交易:
1 (8.33%)
利润因子:
17.63
预期回报:
2.94 USD
平均利润:
3.40 USD
平均损失:
-2.12 USD
最大连续失误:
1 (-2.12 USD)
最大连续亏损:
-2.12 USD (1)
每月增长:
35.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.12 USD (1.54%)
相对跌幅:
结余:
1.54% (2.12 USD)
净值:
4.13% (5.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|34
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|342K
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|59
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.05 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +37.38 USD
最大连续亏损: -2.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
Aglobe-Live
|0.00 × 3
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 147
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.52 × 54
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 66
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 168
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
没有评论
