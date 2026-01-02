- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
11 (91.66%)
Negociações com perda:
1 (8.33%)
Melhor negociação:
11.05 USD
Pior negociação:
-2.12 USD
Lucro bruto:
37.38 USD (363 104 pips)
Perda bruta:
-2.12 USD (21 150 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (37.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.38 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.77
Atividade de negociação:
177.26%
Depósito máximo carregado:
21.23%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
16.63
Negociações longas:
11 (91.67%)
Negociações curtas:
1 (8.33%)
Fator de lucro:
17.63
Valor esperado:
2.94 USD
Lucro médio:
3.40 USD
Perda média:
-2.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.12 USD (1)
Crescimento mensal:
35.26%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.12 USD (1.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.54% (2.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.13% (5.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|34
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|342K
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|59
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.05 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +37.38 USD
Máxima perda consecutiva: -2.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
Aglobe-Live
|0.00 × 3
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 147
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.52 × 54
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 66
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 168
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
