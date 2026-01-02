SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Double Sword Scalp
Huiquan Miao

Double Sword Scalp

Huiquan Miao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 31%
Tickmill-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11.05 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
31.43 USD (303 704 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (31.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.43 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
132.23%
Massimo carico di deposito:
21.23%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.93 USD
Profitto medio:
3.93 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
31.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.13% (5.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 6
GBPUSD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 30
GBPUSD 0
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 304K
GBPUSD 45
EURUSD 59
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.05 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +31.43 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
Aglobe-Live
0.00 × 3
Axiory-Live
0.30 × 33
TickmillEU-Live
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 147
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.52 × 54
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 66
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.90 × 168
Markets.com-Live
1.00 × 1
75 più
Non ci sono recensioni
2026.01.03 22:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 21:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
