- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11.05 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
31.43 USD (303 704 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (31.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.43 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
132.23%
Massimo carico di deposito:
21.23%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.93 USD
Profitto medio:
3.93 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
31.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.13% (5.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|30
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|304K
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|59
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.05 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +31.43 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
Aglobe-Live
|0.00 × 3
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 147
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.52 × 54
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 66
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 168
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
31%
0
0
USD
USD
131
USD
USD
1
0%
8
100%
132%
n/a
3.93
USD
USD
4%
1:100