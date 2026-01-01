- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
5 (55.55%)
Убыточных трейдов:
4 (44.44%)
Лучший трейд:
6.46 USD
Худший трейд:
-7.35 USD
Общая прибыль:
13.40 USD (1 337 pips)
Общий убыток:
-23.49 USD (2 347 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (7.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
2.89%
Макс. загрузка депозита:
20.13%
Последний трейд:
27 минут
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
6 (66.67%)
Коротких трейдов:
3 (33.33%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-1.12 USD
Средняя прибыль:
2.68 USD
Средний убыток:
-5.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.39 USD (2)
Прирост в месяц:
-7.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.36 USD
Максимальная:
22.86 USD (17.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.01% (22.86 USD)
По эквити:
5.86% (6.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|-10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
