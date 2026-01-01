СигналыРазделы
Naratip Boripharak

Gold

Naratip Boripharak
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -8%
XMGlobal-MT5 13
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
5 (55.55%)
Убыточных трейдов:
4 (44.44%)
Лучший трейд:
6.46 USD
Худший трейд:
-7.35 USD
Общая прибыль:
13.40 USD (1 337 pips)
Общий убыток:
-23.49 USD (2 347 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (7.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
2.89%
Макс. загрузка депозита:
20.13%
Последний трейд:
27 минут
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
6 (66.67%)
Коротких трейдов:
3 (33.33%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-1.12 USD
Средняя прибыль:
2.68 USD
Средний убыток:
-5.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.39 USD (2)
Прирост в месяц:
-7.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.36 USD
Максимальная:
22.86 USD (17.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.01% (22.86 USD)
По эквити:
5.86% (6.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD -10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.46 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.50 USD
Макс. убыток в серии: -13.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 08:53
Share of trading days is too low
2026.01.02 08:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 08:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 07:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 07:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
