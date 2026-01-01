SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold
Naratip Boripharak

Gold

Naratip Boripharak
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -8%
XMGlobal-MT5 13
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
6.46 USD
Worst Trade:
-7.35 USD
Profitto lordo:
13.40 USD (1 337 pips)
Perdita lorda:
-23.49 USD (2 347 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (7.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
2.89%
Massimo carico di deposito:
20.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-1.12 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-5.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.39 USD (2)
Crescita mensile:
-7.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.36 USD
Massimale:
22.86 USD (17.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.01% (22.86 USD)
Per equità:
5.86% (6.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.46 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.50 USD
Massima perdita consecutiva: -13.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 08:53
Share of trading days is too low
2026.01.02 08:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 08:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 07:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 07:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold
30USD al mese
-8%
0
0
USD
117
USD
1
0%
9
55%
3%
0.57
-1.12
USD
17%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.