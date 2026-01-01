シグナルセクション
Naratip Boripharak

Gold

Naratip Boripharak
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -8%
XMGlobal-MT5 13
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
5 (55.55%)
損失トレード:
4 (44.44%)
ベストトレード:
6.46 USD
最悪のトレード:
-7.35 USD
総利益:
13.40 USD (1 337 pips)
総損失:
-23.49 USD (2 347 pips)
最大連続の勝ち:
3 (7.50 USD)
最大連続利益:
7.50 USD (3)
シャープレシオ:
-0.21
取引アクティビティ:
2.89%
最大入金額:
20.13%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
-0.44
長いトレード:
6 (66.67%)
短いトレード:
3 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-1.12 USD
平均利益:
2.68 USD
平均損失:
-5.87 USD
最大連続の負け:
2 (-13.39 USD)
最大連続損失:
-13.39 USD (2)
月間成長:
-7.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.36 USD
最大の:
22.86 USD (17.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.01% (22.86 USD)
エクイティによる:
5.86% (6.97 USD)

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD -10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD -1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.46 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +7.50 USD
最大連続損失: -13.39 USD

2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 08:53
Share of trading days is too low
2026.01.02 08:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 08:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 07:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 07:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
