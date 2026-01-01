- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
5 (55.55%)
損失トレード:
4 (44.44%)
ベストトレード:
6.46 USD
最悪のトレード:
-7.35 USD
総利益:
13.40 USD (1 337 pips)
総損失:
-23.49 USD (2 347 pips)
最大連続の勝ち:
3 (7.50 USD)
最大連続利益:
7.50 USD (3)
シャープレシオ:
-0.21
取引アクティビティ:
2.89%
最大入金額:
20.13%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
-0.44
長いトレード:
6 (66.67%)
短いトレード:
3 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-1.12 USD
平均利益:
2.68 USD
平均損失:
-5.87 USD
最大連続の負け:
2 (-13.39 USD)
最大連続損失:
-13.39 USD (2)
月間成長:
-7.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.36 USD
最大の:
22.86 USD (17.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.01% (22.86 USD)
エクイティによる:
5.86% (6.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|-10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.46 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +7.50 USD
最大連続損失: -13.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-8%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
1
0%
9
55%
3%
0.57
-1.12
USD
USD
17%
1:200