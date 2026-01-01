- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
5 (55.55%)
Negociações com perda:
4 (44.44%)
Melhor negociação:
6.46 USD
Pior negociação:
-7.35 USD
Lucro bruto:
13.40 USD (1 337 pips)
Perda bruta:
-23.49 USD (2 347 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (7.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.50 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.21
Atividade de negociação:
2.89%
Depósito máximo carregado:
20.13%
Último negócio:
60 minutos atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
-0.44
Negociações longas:
6 (66.67%)
Negociações curtas:
3 (33.33%)
Fator de lucro:
0.57
Valor esperado:
-1.12 USD
Lucro médio:
2.68 USD
Perda média:
-5.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-13.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.39 USD (2)
Crescimento mensal:
-7.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.36 USD
Máximo:
22.86 USD (17.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.01% (22.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.86% (6.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|-10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|-1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.46 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +7.50 USD
Máxima perda consecutiva: -13.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
