- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
5 (55.55%)
亏损交易:
4 (44.44%)
最好交易:
6.46 USD
最差交易:
-7.35 USD
毛利:
13.40 USD (1 337 pips)
毛利亏损:
-23.49 USD (2 347 pips)
最大连续赢利:
3 (7.50 USD)
最大连续盈利:
7.50 USD (3)
夏普比率:
-0.21
交易活动:
2.89%
最大入金加载:
20.13%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
-0.44
长期交易:
6 (66.67%)
短期交易:
3 (33.33%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-1.12 USD
平均利润:
2.68 USD
平均损失:
-5.87 USD
最大连续失误:
2 (-13.39 USD)
最大连续亏损:
-13.39 USD (2)
每月增长:
-7.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
15.36 USD
最大值:
22.86 USD (17.01%)
相对跌幅:
结余:
17.01% (22.86 USD)
净值:
5.86% (6.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|-10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.46 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +7.50 USD
最大连续亏损: -13.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-8%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
1
0%
9
55%
3%
0.57
-1.12
USD
USD
17%
1:200