信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold
Naratip Boripharak

Gold

Naratip Boripharak
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -8%
XMGlobal-MT5 13
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
5 (55.55%)
亏损交易:
4 (44.44%)
最好交易:
6.46 USD
最差交易:
-7.35 USD
毛利:
13.40 USD (1 337 pips)
毛利亏损:
-23.49 USD (2 347 pips)
最大连续赢利:
3 (7.50 USD)
最大连续盈利:
7.50 USD (3)
夏普比率:
-0.21
交易活动:
2.89%
最大入金加载:
20.13%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
-0.44
长期交易:
6 (66.67%)
短期交易:
3 (33.33%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-1.12 USD
平均利润:
2.68 USD
平均损失:
-5.87 USD
最大连续失误:
2 (-13.39 USD)
最大连续亏损:
-13.39 USD (2)
每月增长:
-7.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
15.36 USD
最大值:
22.86 USD (17.01%)
相对跌幅:
结余:
17.01% (22.86 USD)
净值:
5.86% (6.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD -10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD -1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.46 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +7.50 USD
最大连续亏损: -13.39 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 08:53
Share of trading days is too low
2026.01.02 08:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 08:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 07:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 07:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
