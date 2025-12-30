- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
11 (68.75%)
Убыточных трейдов:
5 (31.25%)
Лучший трейд:
19.05 USD
Худший трейд:
-20.21 USD
Общая прибыль:
96.22 USD (9 618 pips)
Общий убыток:
-100.82 USD (10 062 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (48.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.27 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
56.56%
Макс. загрузка депозита:
1.23%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
9 (56.25%)
Коротких трейдов:
7 (43.75%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.29 USD
Средняя прибыль:
8.75 USD
Средний убыток:
-20.16 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-40.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.31 USD (2)
Прирост в месяц:
-2.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.34 USD
Максимальная:
41.43 USD (19.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.17% (40.33 USD)
По эквити:
9.80% (17.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDe
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDe
|-444
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
