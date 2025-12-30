СигналыРазделы
Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas FX Dupoin AM

Wisman Wati Gulo
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
11 (68.75%)
Убыточных трейдов:
5 (31.25%)
Лучший трейд:
19.05 USD
Худший трейд:
-20.21 USD
Общая прибыль:
96.22 USD (9 618 pips)
Общий убыток:
-100.82 USD (10 062 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (48.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.27 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
56.56%
Макс. загрузка депозита:
1.23%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
9 (56.25%)
Коротких трейдов:
7 (43.75%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.29 USD
Средняя прибыль:
8.75 USD
Средний убыток:
-20.16 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-40.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.31 USD (2)
Прирост в месяц:
-2.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.34 USD
Максимальная:
41.43 USD (19.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.17% (40.33 USD)
По эквити:
9.80% (17.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDe 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDe -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDe -444
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.05 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +48.27 USD
Макс. убыток в серии: -40.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 14:11
Share of trading days is too low
2025.12.31 14:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 22:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 22:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 22:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 22:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 22:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RainScalper Emas FX Dupoin AM
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
194
USD
2
100%
16
68%
57%
0.95
-0.29
USD
20%
1:500
Копировать

