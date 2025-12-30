SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RainScalper Emas FX Dupoin AM
Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas FX Dupoin AM

Wisman Wati Gulo
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
11 (68.75%)
Loss Trade:
5 (31.25%)
Best Trade:
19.05 USD
Worst Trade:
-20.21 USD
Profitto lordo:
96.22 USD (9 618 pips)
Perdita lorda:
-100.82 USD (10 062 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (48.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.27 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
56.56%
Massimo carico di deposito:
1.23%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
9 (56.25%)
Short Trade:
7 (43.75%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.29 USD
Profitto medio:
8.75 USD
Perdita media:
-20.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.31 USD (2)
Crescita mensile:
-2.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.34 USD
Massimale:
41.43 USD (19.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.17% (40.33 USD)
Per equità:
9.80% (17.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDe 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDe -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDe -444
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.05 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +48.27 USD
Massima perdita consecutiva: -40.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

