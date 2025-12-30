- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
11 (68.75%)
損失トレード:
5 (31.25%)
ベストトレード:
19.05 USD
最悪のトレード:
-20.21 USD
総利益:
96.22 USD (9 618 pips)
総損失:
-100.82 USD (10 062 pips)
最大連続の勝ち:
5 (48.27 USD)
最大連続利益:
48.27 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
56.56%
最大入金額:
1.23%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.11
長いトレード:
9 (56.25%)
短いトレード:
7 (43.75%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.29 USD
平均利益:
8.75 USD
平均損失:
-20.16 USD
最大連続の負け:
2 (-40.31 USD)
最大連続損失:
-40.31 USD (2)
月間成長:
-2.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.34 USD
最大の:
41.43 USD (19.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.17% (40.33 USD)
エクイティによる:
9.80% (17.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDe
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDe
|-444
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
