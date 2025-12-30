- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
11 (68.75%)
亏损交易:
5 (31.25%)
最好交易:
19.05 USD
最差交易:
-20.21 USD
毛利:
96.22 USD (9 618 pips)
毛利亏损:
-100.82 USD (10 062 pips)
最大连续赢利:
5 (48.27 USD)
最大连续盈利:
48.27 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
56.56%
最大入金加载:
1.23%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
9 (56.25%)
短期交易:
7 (43.75%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.29 USD
平均利润:
8.75 USD
平均损失:
-20.16 USD
最大连续失误:
2 (-40.31 USD)
最大连续亏损:
-40.31 USD (2)
每月增长:
-2.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
40.34 USD
最大值:
41.43 USD (19.93%)
相对跌幅:
结余:
20.17% (40.33 USD)
净值:
9.80% (17.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDe
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDe
|-444
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
194
USD
USD
2
100%
16
68%
57%
0.95
-0.29
USD
USD
20%
1:500