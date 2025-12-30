信号部分
Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas FX Dupoin AM

Wisman Wati Gulo
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -2%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
16
盈利交易:
11 (68.75%)
亏损交易:
5 (31.25%)
最好交易:
19.05 USD
最差交易:
-20.21 USD
毛利:
96.22 USD (9 618 pips)
毛利亏损:
-100.82 USD (10 062 pips)
最大连续赢利:
5 (48.27 USD)
最大连续盈利:
48.27 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
56.56%
最大入金加载:
1.23%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
9 (56.25%)
短期交易:
7 (43.75%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.29 USD
平均利润:
8.75 USD
平均损失:
-20.16 USD
最大连续失误:
2 (-40.31 USD)
最大连续亏损:
-40.31 USD (2)
每月增长:
-2.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
40.34 USD
最大值:
41.43 USD (19.93%)
相对跌幅:
结余:
20.17% (40.33 USD)
净值:
9.80% (17.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDe 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDe -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDe -444
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.05 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +48.27 USD
最大连续亏损: -40.31 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 14:11
Share of trading days is too low
2025.12.31 14:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 22:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 22:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 22:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 22:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 22:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
