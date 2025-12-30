- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
11 (64.70%)
손실 거래:
6 (35.29%)
최고의 거래:
19.05 USD
최악의 거래:
-20.39 USD
총 수익:
96.22 USD (9 618 pips)
총 손실:
-121.21 USD (12 100 pips)
연속 최대 이익:
5 (48.27 USD)
연속 최대 이익:
48.27 USD (5)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
60.15%
최대 입금량:
1.23%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.60
롱(주식매수):
10 (58.82%)
숏(주식차입매도):
7 (41.18%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-1.47 USD
평균 이익:
8.75 USD
평균 손실:
-20.20 USD
연속 최대 손실:
2 (-40.31 USD)
연속 최대 손실:
-40.31 USD (2)
월별 성장률:
-12.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.34 USD
최대한의:
41.43 USD (19.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.17% (40.33 USD)
자본금별:
9.80% (17.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDe
|-25
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDe
|-2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-13%
0
0
USD
USD
171
USD
USD
2
100%
17
64%
60%
0.79
-1.47
USD
USD
20%
1:500