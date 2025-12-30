- Crescimento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
11 (68.75%)
Negociações com perda:
5 (31.25%)
Melhor negociação:
19.05 USD
Pior negociação:
-20.21 USD
Lucro bruto:
96.22 USD (9 618 pips)
Perda bruta:
-100.82 USD (10 062 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (48.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.27 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
56.56%
Depósito máximo carregado:
1.23%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
9 (56.25%)
Negociações curtas:
7 (43.75%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.29 USD
Lucro médio:
8.75 USD
Perda média:
-20.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-40.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.31 USD (2)
Crescimento mensal:
-2.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.34 USD
Máximo:
41.43 USD (19.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.17% (40.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.80% (17.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDe
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDe
|-444
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
