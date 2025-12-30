SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / RainScalper Emas FX Dupoin AM
Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas FX Dupoin AM

Wisman Wati Gulo
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -2%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
11 (68.75%)
Negociações com perda:
5 (31.25%)
Melhor negociação:
19.05 USD
Pior negociação:
-20.21 USD
Lucro bruto:
96.22 USD (9 618 pips)
Perda bruta:
-100.82 USD (10 062 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (48.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.27 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
56.56%
Depósito máximo carregado:
1.23%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
9 (56.25%)
Negociações curtas:
7 (43.75%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.29 USD
Lucro médio:
8.75 USD
Perda média:
-20.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-40.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.31 USD (2)
Crescimento mensal:
-2.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.34 USD
Máximo:
41.43 USD (19.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.17% (40.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.80% (17.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDe 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDe -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDe -444
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.05 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +48.27 USD
Máxima perda consecutiva: -40.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 14:11
Share of trading days is too low
2025.12.31 14:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 22:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 22:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 22:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 22:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 22:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
