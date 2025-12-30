- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
22 (57.89%)
Убыточных трейдов:
16 (42.11%)
Лучший трейд:
1 800.50 USD
Худший трейд:
-432.97 USD
Общая прибыль:
2 384.65 USD (15 960 pips)
Общий убыток:
-1 591.44 USD (23 957 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 861.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 861.25 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
96.25%
Макс. загрузка депозита:
10.71%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
38 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
20.87 USD
Средняя прибыль:
108.39 USD
Средний убыток:
-99.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-956.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-956.02 USD (3)
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 111.74 USD
Максимальная:
1 312.67 USD (5.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.17% (1 309.52 USD)
По эквити:
15.98% (4 025.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|793
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 800.50 USD
Худший трейд: -433 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 861.25 USD
Макс. убыток в серии: -956.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29488
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
