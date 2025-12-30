СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Core FX
Nguyen Quang Minh Le

Core FX

Nguyen Quang Minh Le
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
22 (57.89%)
Убыточных трейдов:
16 (42.11%)
Лучший трейд:
1 800.50 USD
Худший трейд:
-432.97 USD
Общая прибыль:
2 384.65 USD (15 960 pips)
Общий убыток:
-1 591.44 USD (23 957 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 861.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 861.25 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
96.25%
Макс. загрузка депозита:
10.71%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
38 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
20.87 USD
Средняя прибыль:
108.39 USD
Средний убыток:
-99.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-956.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-956.02 USD (3)
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 111.74 USD
Максимальная:
1 312.67 USD (5.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.17% (1 309.52 USD)
По эквити:
15.98% (4 025.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 793
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 800.50 USD
Худший трейд: -433 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 861.25 USD
Макс. убыток в серии: -956.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29488
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.31 07:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 01:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 19:53
Share of trading days is too low
2025.12.30 19:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 18:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 18:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 18:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 18:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Core FX
500 USD в месяц
3%
0
0
USD
26K
USD
1
38%
38
57%
96%
1.49
20.87
USD
16%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.