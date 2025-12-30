- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
15 (57.69%)
損失トレード:
11 (42.31%)
ベストトレード:
198.42 USD
最悪のトレード:
-123.02 USD
総利益:
342.72 USD (6 139 pips)
総損失:
-289.81 USD (9 523 pips)
最大連続の勝ち:
4 (18.58 USD)
最大連続利益:
198.42 USD (1)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
96.25%
最大入金額:
10.71%
最近のトレード:
9 分前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
26 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
2.04 USD
平均利益:
22.85 USD
平均損失:
-26.35 USD
最大連続の負け:
3 (-75.91 USD)
最大連続損失:
-123.02 USD (1)
アルゴリズム取引:
27%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
148.02 USD (0.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.49% (123.37 USD)
エクイティによる:
15.98% (4 025.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|58
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +198.42 USD
最悪のトレード: -123 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +18.58 USD
最大連続損失: -75.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.91 × 34
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29488
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
