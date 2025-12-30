シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Core FX
Nguyen Quang Minh Le

Core FX

Nguyen Quang Minh Le
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
15 (57.69%)
損失トレード:
11 (42.31%)
ベストトレード:
198.42 USD
最悪のトレード:
-123.02 USD
総利益:
342.72 USD (6 139 pips)
総損失:
-289.81 USD (9 523 pips)
最大連続の勝ち:
4 (18.58 USD)
最大連続利益:
198.42 USD (1)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
96.25%
最大入金額:
10.71%
最近のトレード:
9 分前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
26 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
2.04 USD
平均利益:
22.85 USD
平均損失:
-26.35 USD
最大連続の負け:
3 (-75.91 USD)
最大連続損失:
-123.02 USD (1)
アルゴリズム取引:
27%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
148.02 USD (0.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.49% (123.37 USD)
エクイティによる:
15.98% (4 025.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 58
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +198.42 USD
最悪のトレード: -123 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +18.58 USD
最大連続損失: -75.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.91 × 34
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29488
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 より多く...
レビューなし
2025.12.31 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 01:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 19:53
Share of trading days is too low
2025.12.30 19:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 18:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 18:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 18:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 18:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
