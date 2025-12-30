- Incremento
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
15 (57.69%)
Transacciones Irrentables:
11 (42.31%)
Mejor transacción:
198.42 USD
Peor transacción:
-123.02 USD
Beneficio Bruto:
342.72 USD (6 139 pips)
Pérdidas Brutas:
-289.81 USD (9 523 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (18.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
198.42 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
96.25%
Carga máxima del depósito:
9.82%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
51 minutos
Factor de Recuperación:
0.36
Transacciones Largas:
26 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
2.04 USD
Beneficio medio:
22.85 USD
Pérdidas medias:
-26.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-75.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-123.02 USD (1)
Trading algorítmico:
30%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
148.02 USD (0.58%)
Reducción relativa:
De balance:
0.49% (123.37 USD)
De fondos:
8.96% (2 257.06 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|58
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +198.42 USD
Peor transacción: -123 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +18.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -75.91 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.91 × 34
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29488
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
No hay comentarios
