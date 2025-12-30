SeñalesSecciones
Nguyen Quang Minh Le

Core FX

Nguyen Quang Minh Le
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
15 (57.69%)
Transacciones Irrentables:
11 (42.31%)
Mejor transacción:
198.42 USD
Peor transacción:
-123.02 USD
Beneficio Bruto:
342.72 USD (6 139 pips)
Pérdidas Brutas:
-289.81 USD (9 523 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (18.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
198.42 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
96.25%
Carga máxima del depósito:
9.82%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
51 minutos
Factor de Recuperación:
0.36
Transacciones Largas:
26 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
2.04 USD
Beneficio medio:
22.85 USD
Pérdidas medias:
-26.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-75.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-123.02 USD (1)
Trading algorítmico:
30%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
148.02 USD (0.58%)
Reducción relativa:
De balance:
0.49% (123.37 USD)
De fondos:
8.96% (2 257.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 58
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +198.42 USD
Peor transacción: -123 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +18.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -75.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.91 × 34
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29488
Exness-MT5Real
2.68 × 98
otros 92...
No hay comentarios
2025.12.31 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 01:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 19:53
Share of trading days is too low
2025.12.30 19:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 18:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 18:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 18:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 18:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.