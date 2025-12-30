信号部分
Nguyen Quang Minh Le

Core FX

Nguyen Quang Minh Le
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 500 USD per 
增长自 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
26
盈利交易:
15 (57.69%)
亏损交易:
11 (42.31%)
最好交易:
198.42 USD
最差交易:
-123.02 USD
毛利:
342.72 USD (6 139 pips)
毛利亏损:
-285.18 USD (9 523 pips)
最大连续赢利:
4 (18.58 USD)
最大连续盈利:
198.42 USD (1)
夏普比率:
0.05
交易活动:
96.25%
最大入金加载:
2.46%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
29
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
0.40
长期交易:
26 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.20
预期回报:
2.21 USD
平均利润:
22.85 USD
平均损失:
-25.93 USD
最大连续失误:
3 (-75.91 USD)
最大连续亏损:
-123.02 USD (1)
算法交易:
30%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
145.24 USD (0.57%)
相对跌幅:
结余:
0.49% (123.37 USD)
净值:
2.05% (518.98 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 58
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +198.42 USD
最差交易: -123 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +18.58 USD
最大连续亏损: -75.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 更多...
没有评论
2025.12.31 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 01:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 19:53
Share of trading days is too low
2025.12.30 19:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 18:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 18:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 18:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 18:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载