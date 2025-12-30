- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
15 (57.69%)
Negociações com perda:
11 (42.31%)
Melhor negociação:
198.42 USD
Pior negociação:
-123.02 USD
Lucro bruto:
342.72 USD (6 139 pips)
Perda bruta:
-289.81 USD (9 523 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (18.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
198.42 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
96.25%
Depósito máximo carregado:
10.71%
Último negócio:
15 minutos atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
51 minutos
Fator de recuperação:
0.36
Negociações longas:
26 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
2.04 USD
Lucro médio:
22.85 USD
Perda média:
-26.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-75.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-123.02 USD (1)
Algotrading:
30%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
148.02 USD (0.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.49% (123.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.98% (4 025.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|58
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +198.42 USD
Pior negociação: -123 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +18.58 USD
Máxima perda consecutiva: -75.91 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.91 × 34
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29488
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
500 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
1
30%
26
57%
96%
1.18
2.04
USD
USD
16%
1:300