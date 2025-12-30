SinaisSeções
Nguyen Quang Minh Le

Core FX

Nguyen Quang Minh Le
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
15 (57.69%)
Negociações com perda:
11 (42.31%)
Melhor negociação:
198.42 USD
Pior negociação:
-123.02 USD
Lucro bruto:
342.72 USD (6 139 pips)
Perda bruta:
-289.81 USD (9 523 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (18.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
198.42 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
96.25%
Depósito máximo carregado:
10.71%
Último negócio:
15 minutos atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
51 minutos
Fator de recuperação:
0.36
Negociações longas:
26 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
2.04 USD
Lucro médio:
22.85 USD
Perda média:
-26.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-75.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-123.02 USD (1)
Algotrading:
30%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
148.02 USD (0.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.49% (123.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.98% (4 025.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 58
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +198.42 USD
Pior negociação: -123 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +18.58 USD
Máxima perda consecutiva: -75.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.91 × 34
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29488
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 mais ...
Sem comentários
2025.12.31 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 01:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 19:53
Share of trading days is too low
2025.12.30 19:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 18:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 18:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 18:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 18:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 18:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
