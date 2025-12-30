- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
11 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-1 427.54 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-9 323.20 USD (249 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-2.11
Торговая активность:
59.06%
Макс. загрузка депозита:
99.71%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
8 (72.73%)
Коротких трейдов:
3 (27.27%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-847.56 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-847.56 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-9 198.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 198.26 USD (11)
Прирост в месяц:
-9.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 323.20 USD
Максимальная:
9 323.20 USD (9.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.32% (9 323.20 USD)
По эквити:
2.64% (2 522.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|BTCUSD
|3
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-6.4K
|BTCUSD
|-3K
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-6.3K
|BTCUSD
|-243K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -1 428 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -9 198.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
