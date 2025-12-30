- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
11 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-1 427.54 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-9 323.20 USD (249 667 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-2.11
Actividad comercial:
59.06%
Carga máxima del depósito:
99.71%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
8 (72.73%)
Transacciones Cortas:
3 (27.27%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-847.56 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-847.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-9 198.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 198.26 USD (11)
Crecimiento al mes:
-9.32%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 323.20 USD
Máxima:
9 323.20 USD (9.32%)
Reducción relativa:
De balance:
9.32% (9 323.20 USD)
De fondos:
2.64% (2 522.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-6.4K
|BTCUSD
|-3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-6.3K
|BTCUSD
|-243K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -1 428 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9 198.26 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-9%
0
0
USD
USD
91K
USD
USD
1
0%
11
0%
59%
0.00
-847.56
USD
USD
9%
1:100